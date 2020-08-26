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Malkaralı çiftçiler Çimendere-1 Göleti ile suyla buluşuyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden Çimendere-1 Göleti çiftçilere sulamada büyük katkı sağlayacak.

Malkaralı çiftçiler Çimendere-1 Göleti ile suyla buluşuyor
26.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:59

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden Çimendere-1 Göleti çiftçilere sulamada büyük katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çimendere Mahallesi'ne yapılan Çimendere-1 Göleti, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya katkı sunacak. Tekirdağ ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" denildi.

Malkara Çimendere-1 Göleti ve Sulaması işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, göletin tamamlanması ile bin 310 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"

Genel Müdür Yıldız, temelden 27,20 metre yüksekliğe sahip Malkara Çimendere-1 Göleti'nin 0,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizerek, "Malkara Çimendere-1 Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 870 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Çimendere-1 Göleti ve Sulaması işi kapsamında gölet gövdesi, dolusavak, dipsavak, enjeksiyon imalatı, vana odası, ulaşım yolları ile sulama şebekesi ve sanat yapılarının inşa edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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