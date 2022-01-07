Malkara'ya 22 bin 832 metre içme suyu hattı döşendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Malkara ilçesine 22 bin 832 metre içme suyu hattı döşendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) bünyesinde Yörgüç Mahallesi'nden başlanarak Çavuşköy- Osb su deposunda son bulan 30 milyon lira değerinde yeni bir isale hattı inşaatı tamamlandı.

Bu hat, 14 Ocak'ta törenle açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yörgüç Mahallesi'ndeki 3 derin sondaj kuyusundan temin edilen içme suyunun, yapımı tamamlanan isale hattı, su deposu ve terfi merkezleri aracılığıyla mevcut Çavuşköy OSB su deposuna iletildiğini bildirdi.

Albayrak, Malkara ilçesine 22 bin 832 metre içme suyu hattının döşendiğini kaydetti.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet