Malkara ve Şarköy'de kar yağışı
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Malkara ve Şarköy'de kar yağışı

Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

07.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:52
Malkara ve Şarköy'de kar yağışı

'ın ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.


Kar yağışı ve soğuk hava Tekirdağ genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Şarköy ilçe merkezi ve birçok kırsal kesiminde kar ve tipi etkisini gösterirken, Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor. Yolların açık olduğu belirtilirken, karayolları ve belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.


Malkaralı esnaf Gürkan Kalkancı, kurak geçen bir yılın ardından kar yağışını özlemle beklediklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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