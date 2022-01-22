Malkara Ticaret ve Sanayi Odası toplandı

Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan TSO Genel Sekreteri Sinan Beşer, aralık ayında toplam gelirin 86 bin 891 lira 87 kuruş olduğunu söyledi.

Başer, şunları kaydetti:

"Yıl gelirimiz ise 1 milyon 297 bin 470 lira 54 kuruş oldu.Toplam giderimiz 184 bin 932 lira 71 kuruş, 12 aylık yıl giderimiz ise 862 bin 335 lira 36 kuruş olarak vuku buldu. Gelir-gider dengesine bakmak gerekirse, 12'inci ayı eksi 98 bin 40 lira 84 kuruş ile kapattık. Tabi bunun içerisinde ayrılan personele ödediğimiz tazminat ve 40 bin lira TOBB aidatının olduğunu belirtmek isterim. Normal bir gelir-gider dengesi var ama 2 gider kaleminden dolayı böyle bir olumsuz fark ortaya çıktı."

Toplantıya Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.