Malkara Süt Üreticileri Birliği'nden yem müjdesi

04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:43

Tekirdağ Malkara Süt Üreticileri Birliği'nin sattığı hayvan yeminde indirime gidildiği belirtildi.



İndirimin üreticilere rahat bir nefes aldıracağını belirten Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil, "Birlik olarak üreticimizin her zaman yanındayız. Birliğimizin yürüttüğü her olumlu girişim üreticilerimize katkı sağlamaktadır. Onları asla mağdur ettirmeyiz" şeklinde konuştu.



Yem fiyatlarındaki düşüş süt üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA