Malkara PTT'ye İlk Kadın Müdür Atandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi PTT Merkez Müdürlüğüne kadın müdürü atandı.

Enez PTT Müdürlüğünde veznedar olarak görev yapan Meliha Gök, 2017 yılında PTT Genel Müdürlüğünün açtığı sınavı kazanarak Malkara PTT Merkezine müdür olarak atandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Meliha Gök, ayrıca Malkara PTT Merkez Müdürlüğüne ilk atanan kadın müdür oldu.

PTT Merkez Müdürlüğünde müdür olarak görevine başlayan Melihan Gök, PTT'nin tüm hizmetlerini kaliteli ve hızlı bir şekilde Malkara halkına sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ