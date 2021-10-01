Malkara OSB'den Üniversitemiz Hastanesine Ozon Cihazı Bağışı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ İşkur Müdürü Yaşar ESEN, Malkara Osb Yönetim Kurulu Başkanı Barış TANRIVERDİ ve kurul üyeleri, Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Malkara OSB, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezine, ozon tedavisinde kullanılan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, uygulanılan bölgedeki kan dolaşımını iyileştirmeye ve hücre fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olan ozon tedavi cihazı bağışladı.

Ayrıca ziyarette Üniversite-OSB iş birliği görüşüldü.

Sonrasında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu önemli bağış için kendilerine teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri