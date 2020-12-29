Malkara'nın yeni içme suyu şebeke hattı devreye alındı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ aracılığıyla, Malkara ilçesinde yapılan yeni içme suyu şebeke hattı devreye alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ aracılığıyla, Malkara ilçesinde yapılan yeni içme suyu şebeke hattı devreye alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede üç kademeden oluşan çalışmalarla 41 bin metre yeni içme suyu şebeke hattı kullanılmaya başlandı.

İlçede bin 856 abonenin eski bağlantısı yeni şebeke hattına aktarılırken, proje kapsamında Gazibey ve Camiatik mahalle sınırlarında kalan alt kademenin devreye alınması için 406 abone bağlantısı eski hattan yeni hatta bağlandı.

İkinci etap proje ile ilçe merkezi, Gazibey, Camiatik ve Hacıevhat mahallelerinde bin 450 abone için yeni hat devreye alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, projenin üçüncü etabını ocakta tamamlanmayı planladıklarını bildirdi.

Proje kapsamında üst kademedeki bin 300 abone aktarması ve 14 bin metre yeni şebeke hattını devreye alacaklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Yeni sistemin tam kapasite ile çalışması için 1966-1989 yılları döneminde yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 9 su deposu ve 4 terfi merkezi devre dışı bırakılacaktır. Tekirdağ genelindeki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ve son yıllarda ciddi anlamda yaşanan kuraklık sorunlarını da dikkate alarak, yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme ve kullanma suyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak için çalışmalarımızı özveriyle sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf