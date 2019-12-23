23.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:08

Malkara Muhtarlar Derneği başkanlığına Ender Çeşme seçildi.

Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan genel kurulda 77 muhtar oy kullandı.

Kavakçaşme Mahallesi Muhtarı Ender Çeşme seçimlerde 39 oy alarak başkanlığa seçildi.

Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerine Rahim Girgin, Kamuran Ünal, Ertan Karadeniz, Hasan Yılmaz, Recep Akgül ve Cihan Erdal Demirbaş, Denetim Kurulu Başkanlığına Recai Öztürk üyeliklere de Mustafa Kuzucu ve Özcan Melek Seçildi.

Kaynak: AA