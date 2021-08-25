Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden Nezaket Ziyareti 10-02-2021

02. 02. 2021 Salı günü Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recep ERBAY ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Miray ÖZDEN Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. Serkan AYDIN'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

02. 02. 2021 Salı günü Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recep ERBAY ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Miray ÖZDEN Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. Serkan AYDIN'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup, Şarköy Meslek Yüksekokulu ve Şarköy ilçesi için yapılabilecekler hakkında konuşulmuştur.

Kaynak: Habermetre