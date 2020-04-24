Malkara Kızılay Şubesi vatandaşlara pide dağıttı Malkara Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pide dağıttı.

Malkara Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pide dağıttı.

Kızılay Şube Başkanı Ömer Meral, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Kızılay Şube Başkanlığının kendilerine ihtiyaç sahipleri için pide ücretlerini gönderdiğini söyledi.

Meral, "Bizler de 4 gün boyunca her gün 150 pide alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. 4 günde 600 pide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Mahallelerimizde bizlere yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA