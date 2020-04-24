Malkara Kızılay Şubesi vatandaşlara pide dağıttı
Malkara Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pide dağıttı.
24.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:26
Malkara Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pide dağıttı.
Kızılay Şube Başkanı Ömer Meral, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Kızılay Şube Başkanlığının kendilerine ihtiyaç sahipleri için pide ücretlerini gönderdiğini söyledi.
Meral, "Bizler de 4 gün boyunca her gün 150 pide alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. 4 günde 600 pide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Mahallelerimizde bizlere yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA