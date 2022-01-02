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Malkara ilçesinde trafik ekipleri sürücüleri denetledi

Malkara ilçesinde trafik ekipleri sürücüleri denetledi
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik ekipleri denetim yaptı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik ekipleri denetim yaptı.

İlçede oluşturulan uygulama noktalarında 300'e yakın araç kontrol edildi. Eksik belge ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücüler de yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür kontrollerin devam etmesini istedi.

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