Malkara ilçesinde trafik ekipleri sürücüleri denetledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik ekipleri denetim yaptı.

İlçede oluşturulan uygulama noktalarında 300'e yakın araç kontrol edildi. Eksik belge ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücüler de yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür kontrollerin devam etmesini istedi.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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