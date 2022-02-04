Malkara göç vermeye devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, ilçe merkezi ve köylerinde nüfus düşmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, 2020 yılında 52 bin 101 olan ilçe merkezi ve köyleri toplam nüfusu 2021 yılında ise 485 kişi eksilerek 51 bin 616'ya düştü.

Malkara'dan diğer il ve ilçelere son on yılda göç edenlerin sayısı toplamda iki bin 505 kişi oldu. İlçede OSB olması ve iş imkanlarının olması da nüfusun düşmesine engel olamadı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel