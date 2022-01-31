Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk oldu

Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini Nergiz Karaağaçlı Öztürk kazandı.

Malkara Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan 22. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, divan başkanlığını Tekirdağ Berberler Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kahraman, başkan vekilliğini Dilek Ertürk yaptı.

Üç listeyle girilen seçimde 898 üye oy kullandı.

Mavi listeyle seçime giren Öztürk 370, beyaz liste ile yarışan Umut Gider 320 ve sarı liste ile mevcut başkan Erhan Bingül 208 oy aldı.

Buna göre Öztürk, Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı oldu.