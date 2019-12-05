Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.
05.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:14
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.
Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Van Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.
Malkara'da görev yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Yıldız, ilçenin güzel ve hoş bir havası olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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