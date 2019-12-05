Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı
Haberler » 3. Sayfa » Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı - Haberler

Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.

05.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:14
Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı

'ın ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.


Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.


Malkara'da görev yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Yıldız, ilçenin güzel ve hoş bir havası olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler