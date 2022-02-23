Malkara'dan kısa kısa

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Kaymakam Yüksel, Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin ile bir araya geldi.

Ziyarette ilçe gündemine dair bir süre sohbet eden Yüksel, oda faaliyetleri ve projelerine dair de Bilginden bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Bilgin, Kaymakam Yüksel'e teşekkür etti.

-Muhtarlar Derneği heyeti Öztürk'ü ziyaret etti

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme ve yönetim kurulu üyeleri, Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ü ziyaret etti.

Öztürk'ü tebrik eden ve başarı dileyen Çeşme ilçe gündemi ve mahallelerdeki esnafın sorunlarına dair bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Öztürk, Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Çeşme ve heyete teşekkür etti.