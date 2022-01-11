Malkara'dan kısa kısa - Haberler
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Malkara'dan kısa kısa

Malkara'dan kısa kısa
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı trafik lambası kullanılamaz hale geldi.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı trafik lambası kullanılamaz hale geldi.

Hacıevhat Mahallesi'nde B.M idaresindeki 34 PGA 49 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje, ardından trafik lambasına çarptı.

Trafik lambası çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Malkara'daki basın mensuplarına ziyaret

Malkara Belediye Başkan Vekili Birsen Karataş, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner ve Ersin Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.

Karataş, basın mensuplarına hediye verip çalışmalarında başarı diledi.

Esenyurt'ta silahlı kavga

Esenyurt'ta silahlı kavga

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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