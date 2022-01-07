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Malkara'dan kısa kısa

Malkara'dan kısa kısa
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Malkara ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Malkara ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafı ve pazara gelen ilçe sakinlerinin HES kodu sorgulamalarını yaptı.

Ekipler esnaf ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine daha fazla uymaları yönünde uyardı.

Mahalle muhtarlarından Albayrak'a ziyaret

Malkara ilçesindeki bazı mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Güneşli Mahalle Muhtarı Kenan Özer, Yörücek Mahalle Muhtarı Ömer Dede, Sarıyer Mahalle Muhtarı Tahsin Uysal ve Kiremitlik Mahalle Muhtarı Sadri Girgin, ziyarette Albayrak'a mahalle sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini iletti.

Albayrak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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