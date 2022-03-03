Malkara'daki bağlantı yolu yarın açılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde İshakça-Karaiğdemir-Evrenbey- Kırıkali ve Yörük mahallelerinin bağlantı yolu yarın törenle hizmete girecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam uzunluğu yaklaşık 20 kilometre olan ve 5 mahalleyi birbirine bağlayan yol ile İbrice Mahallesi'ni Hayrabolu yoluna bağlayan yol, ağır vasıta trafiği ve trafik yoğunluğu nedeniyle önemli ölçüde bozulmuştu.

Belediye tarafından 2022 yılı yatırım programına alınan yolun genişliği 7,5 metreye çıkarılarak, toprak işleri, sanat yapıları ve alt temel tabakası ile üzeri silindirle sıkıştırılmış beton kaplama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin yol ağını genişletmek ve ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına büyük önem veriyor ve bu konuda önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Malkara - İshakça - Karaiğdemir - Evrenbey - Kırıkali - Yörük mahallelerimizi birbirine bağlayan bağlantı güzergahında gerçekleştirdiğimiz SSB beton yolumuzu 4 Mart Cuma günü hizmete açacağız. Tüm vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.