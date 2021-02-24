Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen kara yolunda, yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalardan birinde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Tekirdağ-Malkara Karayolu'nda 9 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen kara yolunda yaşanan kazalardan birinde, Küçükhıdır rampasında Metin Kepenek (51) yönetimindeki 59 AAT 956 plakalı ambalaj atıkları toplama kamyonu, önünde giden Raşit Sağlam'ın (52) kullandığı süt ürünleri yüklü 17 KN 598 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Kepenek ile yanında bulunan Tümuçin Can Gezer (24) ve Afganistan uyruklu Mustafa Anomi (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, kaza kırım ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Mustafa Anomi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa Anomi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE YOLU KAPANDI

Kazalar nedeniyle Tekirdağ- Çanakkale Karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapandı. Araçların çekilmesiyle karayolu ulaşıma açıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı