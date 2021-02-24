Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı

24.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:43
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen kara yolunda, yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen kara yolunda, yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalardan birinde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.  

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Tekirdağ-Malkara Karayolu'nda 9 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen kara yolunda yaşanan kazalardan birinde, Küçükhıdır rampasında Metin Kepenek (51) yönetimindeki  59 AAT 956 plakalı ambalaj atıkları toplama kamyonu, önünde giden Raşit Sağlam'ın (52) kullandığı süt ürünleri yüklü 17 KN 598 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Kepenek ile yanında bulunan Tümuçin Can Gezer (24) ve Afganistan uyruklu Mustafa Anomi (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, kaza kırım ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Mustafa Anomi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa Anomi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE YOLU KAPANDI

Kazalar nedeniyle Tekirdağ- Çanakkale Karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapandı. Araçların çekilmesiyle karayolu ulaşıma açıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı
Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Malkara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:05:39. #1.16#
title