Malkara'da yaya geçidi uygulaması
Malkara ilçesinde "yaya geçidi uygulaması" gerçekleştirildi.
Malkara ilçesinde "yaya geçidi uygulaması" gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi önünde ve ilçenin çeşitli noktalarında sürücüler yaya geçidi konusunda bilgilendirildi.
Yaya geçidinin olduğu bölgelerde yayalara öncelik vermeyen sürücülere 488 lira ceza uygulandı.
İlçe genelinde yaya geçidine park eden 5 araca da 108'er lira ceza yazıldı.