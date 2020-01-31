Malkara'da yağmur ve şükür duası
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Malkara'da yağmur ve şükür duası

Malkara ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:42
Malkara'da yağmur ve şükür duası

ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Malkara ve ziraat odaları, Karaiğdemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca, Karaiğdemir Mahallesi baraj sahası piknik alanında yağmur ve şükür duası etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da katıldı.

Kaynak: AA
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