Malkara'da vatandaşlar obeziteyle mücadele konusunda bilgilendirildi

Malkara Sağlık Müdürlüğü Dünya Obezite Günü kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

İlçede Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı.

Dağıtılan broşürlerde yer alan bilgiye göre, fazla kilonun pek çok hastalığa neden olduğu belirtildi.

Obeziteden korunmada sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasının önemine değinilen broşürlerde şunlar kaydedildi:

"Günümüzde sıklıkla görülen şişmanlık ve şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar ile vitamin ve mineral yetersizliklerinin önlenmesi hem birey hem de toplum icin önem taşımaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi sağlıklı beslenme ile aktif bir yaşam için arttırılmış fiziksel aktivite düzeyine dayalıdır.

Hedef her öğünde tabakta yer alan her besin grubundan bir besinin seçilerek tüketilmesidir. Tabağın yanında yer aldığı üzere günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması, günlük beslenmede zeytinyağının yer alması, aktif yaşamın desteklenmesi sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olarak önem taşımaktadır. Sağlığımız için yetişkinlikte haftanın en az 5 günü ve günde en az 30 dakika orta şiddetli, çocukluk çağında ise günde en az 60 dakika orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapılmalıdır."