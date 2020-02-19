Malkara'da uyuşturucu operasyonu
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Malkara'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince takip edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

19.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:32
Malkara'da uyuşturucu operasyonu

'ın ilçesinde ekiplerince takip edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Malkara ilçesinde bir işyeri önünde projeli dosya kapsamında takip edilen, bir araçta bulunan şüpheli H.M. ve H.Ç. isimli şahıslardan şeffaf poşet içerisinde 96,1 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 2 fişek halinde daralı 5,6 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.


H.M ve H.Ç isimli şahıslar hakkında gerekli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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