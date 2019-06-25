Malkara'da traktör yangını

Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Dolay'ın kullandığı 59 LF 725 plakalı traktörün römorkunda bulunan saman balyaları, Kalaycı mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangına önce mahalle muhtarı Kamil Kabak ve vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangında 80 balya saman, traktör kasası ve traktörün bir bölümü yandı.

Bu arada yangının, traktörün bacasından çıkan kıvılcımların traktör kasasındaki saman balyalarını tutuşturmasıyla çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA