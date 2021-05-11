Malkara'da traktör devrildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu şoför kabin sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu şoför kabin sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Tekke ile Güneşli mahalleri mevkiindeki kırsalda meydana geldi. Kozyörüklü çiftçi M.C. traktörüyle tarlasını sürdü. Traktörün ön tekerleğinin tarla sınırındaki boşluğa düşmesi sonucu traktör devrildi. Traktör sürücüsü M.C. kazadan yara almadan kurtuldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı