Malkara'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
24.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50
Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hüseyin Yıldız (73) yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Camiatik Mahallesi'nde orta refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA