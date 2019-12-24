Malkara'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Malkara'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50
Malkara'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre (73) yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Camiatik Mahallesi'nde orta refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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