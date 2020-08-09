Malkara'da trafik kazası: 4 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Cevdet Okukçu yönetimindeki 59 ACE 815 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Sami Kır (54) idaresindeki 54 UE 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kır ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yücel Kır (48), Berke Genç (21) ve Berkay Düşmez (20) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA