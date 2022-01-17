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Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Malkara-Şarköy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 SH 006 plakalı otomobilin sürücüsü D.Ü., Şarköy yol ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü D.Ü. (47) ve yanında yolcu olarak bulunan A.K.Ü. (17) ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

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Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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