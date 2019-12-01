Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
01.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:06
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Serhat Kambur (29) yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt kamyonu, Gürgen bayırında, Bülent Mendilli (30) yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler Kambur ve Mendilli, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA