Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Tekirdağ'a giden Seçkin Yıldırım (33) idaresindeki 59 ZC 654 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Çiftlik mevkisinde demir bariyerlere çarparak tarlaya girdi.
Kazada sürücü ile ve araçta bulunan Demet Ceylan (28) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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