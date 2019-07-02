Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Tekirdağ'a giden Seçkin Yıldırım (33) idaresindeki 59 ZC 654 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Çiftlik mevkisinde demir bariyerlere çarparak tarlaya girdi.
Kazada sürücü ile ve araçta bulunan Demet Ceylan (28) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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