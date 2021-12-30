Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Malkara'da otomobil, aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Malkara'da otomobil, aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Suat Çetin idaresindeki 34 UD 885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.

Büyük hasar gören aracın sürücüsü Çetin yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

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