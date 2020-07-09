Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
09.07.2020 01:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:40
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gürkan Tanısa (34) yönetimindeki 34 CUN 969 plakalı kamyon, Yenice Mahallesi'nde Oktay Uğurlu (38) idaresindeki 17 ZE 548 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan Tanısa, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralanan sürücü Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA