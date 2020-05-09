Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
09.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:10
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cemalaettin Yılmaz'ın (53) kullandığı 22 RF 455 plakalı beton mikseri, Camiatik Mahallesi'nde, Abdullah Karkış (35) yönetimindeki 34 JYT 35 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Süleyman Topçu (62) yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA