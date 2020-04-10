Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
10.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:52
Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nedim Yıldırım (32) yönetimindeki 59 LT 970 plakalı kamyonet, Yusuf Girgin (28) idaresindeki 59 LZ 728 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Taner Yalçın (30) yaralandı.
Yalçın, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA