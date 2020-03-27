Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Malkara'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

27.03.2020 01:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:41
Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Malkara'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak ile Gazi Ömer Bey Sokak ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Ş. yönetimindeki 22 LE 065 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Seyit Hafız B.'nin kullandığı 16 YJ 718 plakalı otomobilin sola saparken duraksaması sonucu arkadan çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası hafif yaralanan bir kişi, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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