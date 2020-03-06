Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan ticari taksi şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan ticari taksi şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'den Tekirdağ istikametine seyreden Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eşe, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA