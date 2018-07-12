Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Çanakkale yönüne giden Erdal Şen (40) yönetimindeki 34 ZT 2896 plakalı otomobil, Haliçköyü mevkisinde, önünde seyreden Şenol Altıntaş (42) yönetimindeki 59 KT 846 plakalı kamyonete çarparak yolun karşısına geçti.
Otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Yaralanan Şen, 112 Acil Sağlık ekibince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.