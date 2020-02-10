Malkara'da tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddia edildi
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Malkara'da tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddia edildi

Malkara'da polis ekipleri, bir su tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

10.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:50
Malkara'da tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddia edildi

'da ekipleri, bir su tesisatçı dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Tesisatçı E.E, polise yaptığı başvurusunda Hacıevhat Mahallesi'ndeki dükkanından cam kırılmak suretiyle hırsızlık yapıldığını öne sürdü.

E.E'nin dükkanından 20 bin liralık malzeme çalındığını ileri sürerek yaptığı şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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