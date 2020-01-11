Malkara'da "Sürü Yönetimi Kursu"na katılanlara sertifikaları verildi
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Malkara'da "Sürü Yönetimi Kursu"na katılanlara sertifikaları verildi

Malkara ilçesinde düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu"nu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

11.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:36
Malkara'da

ilçesinde düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu"nu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Malkara Halk Eğitim Merkezinin toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çoğu kimsenin ve babasından gördüğü yöntemlerle hayvancılık yaptığını söyledi.

Ancak teknolojik yeniliklerin de öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Öcal, kursun faydalı geçtiğine inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 84 kişinin katıldığı kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA
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