Malkara'da spor tesislerinin yapılacağı alanlar incelendi Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Gençlik ve Spor Bakanlığının Malkara ilçesinde spor tesisi yapacağı alanları inceledi.

Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Gençlik ve Spor Bakanlığının Malkara ilçesinde spor tesisi yapacağı alanları inceledi.

Karabulut, Kaymakam Erkan Karahan ve İl Gençlik Spor Müdürü Ahmet Üzgün, ilçede tesislerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Karahan, yaptığı açıklamada, Malkara'da yapılacak Gençlik Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu için kısa sürede ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Karahan, Karabulut ve Üzgün ilçedeki huzurevini de ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA