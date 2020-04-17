Malkara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye ceza uygulandı
Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.
17.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:58
Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.
Polis ve jandarma ekipleri ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Ceza uygulananlar evlerine güvenlik güçlerince bırakıldı.
Kaynak: AA