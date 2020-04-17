Malkara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye ceza uygulandı Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Polis ve jandarma ekipleri ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Ceza uygulananlar evlerine güvenlik güçlerince bırakıldı.

Kaynak: AA