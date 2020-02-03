Malkara'da şoförlere trafik eğitimi
Haberler » Güncel » Malkara'da şoförlere trafik eğitimi - Haber

Malkara'da şoförlere trafik eğitimi

Tekirdağ Malkara'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan şoförlere Trafik semineri verildi.

03.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:33
Malkara'da şoförlere trafik eğitimi

'da İlçe tarafından yolcu taşımacılığı yapan şoförlere Trafik semineri verildi.


Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde salonunda gerçekleştirilen seminere, minibüs, ticari taksi, şehir içi ve şehir dışı minibüs ve öğrenci servis sürücüleri olmak üzere yaklaşık 150 sürücü katıldı.


Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Recep Budak tarafından şoförlere trafik kuralları ile ilgili genel bilgiler verildi.


Ayrıca Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler