Malkara'da şiddetli rüzgar çöp konteynerini sürükledi

31.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:46

Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle hareket eden çöp konteyneri ilginç görüntü oluşturdu.

İlçede iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı çatılar ve ağaçlar zarar gördü.

Camiatik Mahallesi'nde ise belediyeye ait bir çöp konteynerinin şiddetli rüzgar nedeniyle yola çıkarak hareket etmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Sürücüler yolda ilerleyen konteynere çarpmamaya çalıştı.

Konteynerin yolda hareket etmesi güvenli kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA