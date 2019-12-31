Malkara'da şiddetli rüzgar çöp konteynerini sürükledi
Haberler » Güncel » Malkara'da şiddetli rüzgar çöp konteynerini sürükledi - Haber

Malkara'da şiddetli rüzgar çöp konteynerini sürükledi

Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle hareket eden çöp konteyneri ilginç görüntü oluşturdu.

31.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:46
Malkara'da şiddetli rüzgar çöp konteynerini sürükledi

'da şiddetli rüzgar nedeniyle hareket eden çöp konteyneri ilginç görüntü oluşturdu.

İlçede iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı çatılar ve ağaçlar zarar gördü.

Camiatik Mahallesi'nde ise belediyeye ait bir çöp konteynerinin şiddetli rüzgar nedeniyle yola çıkarak hareket etmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Sürücüler yolda ilerleyen konteynere çarpmamaya çalıştı.

Konteynerin yolda hareket etmesi güvenli kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler