Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan işlem gördü
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Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan işlem gördü

Malkara ilçesinde sezonun ilk buğdayının kilogramı Ticaret Borsasında 2,03 liradan satıldı.

Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan işlem gördü
16.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:27

Malkara ilçesinde sezonun ilk buğdayının kilogramı Ticaret Borsasında 2,03 liradan satıldı.

Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, yaptığı açıklamada, bu yıl buğday veriminin çok iyi olduğunu belirtti.

Buğdayın yağmurdan fazla zarar görmediğini aktaran Ayaz, "İnşallah hasat zamanı da yağmur yağmaz ve üreticimiz mahsulünü tarladan hayırlısı ile alır. Bu yıl devletten iyi bir fiyat bekliyoruz. Üreticimize bol ve bereketli hasatlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk buğdayını teslim eden Dolu Mahallesi üreticilerinden İslam Aydın'a, Ticaret Borsası tarafından 50 litre motorin hediye edildi.

Bu arada ilk hasat buğdayın kilogramı 2,03 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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