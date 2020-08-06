Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği kilosu 3,61 liradan satıldı.
06.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:34
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği kilosu 3,61 liradan satıldı.
Malkara Ticaret Borsası'nda yapılan ilk seansa, ilçeye bağlı İbrice Mahallesi'nden Baki Meriç'in (47) getirdiği ilk ayçiçeğinin kilosu 3,61 liradan alıcı buldu.
Baki Meriç, gazetecilere, ürününü erken ektiğini, havaların kurak gitmesi nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşandığını söyledi.
Malkara Ticaret Odası, ilk mahsulü getiren Meriç'e 50 litre mazot hediye etti.
Kaynak: AA