Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi

20.10.2019 16:14

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara Belediye Düğün Salonunda düzenlenen turnuvaya, 38 öğrenci katıldı.

Minikler, Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törende verilecek.

Kaynak: AA