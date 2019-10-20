Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi

Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

20.10.2019 16:14
Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara Belediye Düğün Salonunda düzenlenen turnuvaya, 38 öğrenci katıldı.

Minikler, Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törende verilecek.

Kaynak: AA
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