Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.
Malkara Belediye Düğün Salonunda düzenlenen turnuvaya, 38 öğrenci katıldı.
Minikler, Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törende verilecek.