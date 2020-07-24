Malkara'da saman ve anız yangını
Malkara ilçesinde çıkan yangında 15 dönüm anız tarlası ile yaklaşık 100 saman balyası yandı.
24.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:22
Malkara ilçesinde çıkan yangında 15 dönüm anız tarlası ile yaklaşık 100 saman balyası yandı.
Balabancık Mahallesi'nde Enver Hoş'a ait tarlada, iddiaya göre elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında 15 dönüm anız tarlası ile yaklaşık 100 saman balyası yandı.
Kaynak: AA