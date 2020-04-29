Malkara'da PTT görevlileri maske dağıtmaya başladı Malkara'da PTT görevlileri maske dağıtmaya başladı Salgından korunmak amacıyla vatandaşların internet üzerinden başvuru yaptığı ücretsiz maskeler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde PTT görevlileri tarafından dağıtılmaya başladı.

Malkara'da PTT görevlileri maske dağıtmaya başladı

TEKİRDAĞ - Salgından korunmak amacıyla vatandaşların internet üzerinden başvuru yaptığı ücretsiz maskeler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde PTT görevlileri tarafından dağıtılmaya başladı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, e-devlet internet adresi üzerinden ücretsiz maske başvurusunda bulunan 20-65 yaş arasındaki vatandaşlar, PTT Kargo tarafından maskelerini teslim almaya başladı.

Başvuru yaptığı maskeleri PTT görevlisinden teslim alan Öğretmen Nuri Kahya, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsun devletimiz maskeleri evimize kadar gönderiyor. İnşallah bu virüs belasından kurtuluruz da güzel bir bayram geçiririz" diye konuştu.

Kaynak: İHA