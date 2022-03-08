Malkara'da polis ve jandarma kadınlara karanfil armağan etti - Haberler

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Malkara'da polis ve jandarma kadınlara karanfil armağan etti

AA - Ömür Çolak - Kültür Sanat
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Malkara'da polis ve jandarma kadınlara karanfil armağan etti

Malkara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kadınlara karanfil hediye etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malkara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kadınlara karanfil hediye etti.

Etkinliğe, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara Emniyet Müdürü İsa Karasu, Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikte kadın sürücülere ve kadın yolculara karanfil hediye edildi.

AA / Ömür Çolak - Kültür Sanat

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hisarcık, Malkara, Kültür Sanat, Haberler

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